意大利律师罢工争取更高薪酬

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译)
路透罗马3月15日电---意大利律师再次举行罢工，以争取更好的工作条件和薪酬。他们表示，希望从曾做过律师的印度“圣雄”甘地身上获得启迪。
统一律师组织（United Lawyers Organisation）的总裁Maurizio De Tilla带领约2,000名律师在罗马一家法院外进行抗议。他说：“律师们眼下的日子难过”。
“在23万律师中，有10万多处境困难。我们的工作朝不保夕，收入低下，”他身穿律师袍说道。
在他周围，数百名律师手持气球，上面写着“宪法”。
律师为争取稳定的工作和更好的薪酬而罢工，在其他地区可能会引来揶揄，但意大利的律师表示他们的罢工非常严肃。
在晚冬天气较暖一天举行的抗议中，律师们对蒙蒂政府提出的相关计划表示抗议，他们称那是“野蛮”计划，会令律师行业竞争加剧。
意大利律师协会称，政府相关改革不仅会提高诉讼费，还会破坏对弱者的保护，降低专业水准，并令行业资费失控。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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