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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 21:25 BJT

〔表格〕美国2月工业生产与前月持平,产能利用率为78.7%

路透3月16日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示:

* 美国2月工业生产与前月持平(预估为成长0.4%),1月修正后为成长0.4%(前值为持平)

* 美国2月产能利用率为78.7%(预估为78.8%),1月修正后为78.8%(前值为78.5%)

经季节调整的数据如下:

2月 1月 12月 12年2月/11年2月

工业生产(%) 持平 0.4 0.9 4.0

前 值(%) 持平 1.0

工业生产指数 96.2 96.2 95.8

2月 1月 12月 11年2月

产能利用率(%) 78.7 78.8 78.5 76.5

前 值(%) 78.5 78.6 (完)

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--编译 王洋;审校 丁琦

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