〔表格〕美国2月工业生产与前月持平,产能利用率为78.7%

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透3月16日电---美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示:
* 美国2月工业生产与前月持平(预估为成长0.4%),1月修正后为成长0.4%(前值为持平)
* 美国2月产能利用率为78.7%(预估为78.8%),1月修正后为78.8%(前值为78.5%)
经季节调整的数据如下:
2月 1月 12月 12年2月/11年2月
工业生产(%) 持平 0.4 0.9 4.0
前 值(%) 持平 1.0
工业生产指数 96.2 96.2 95.8
2月 1月 12月 11年2月
产能利用率(%) 78.7 78.8 78.5 76.5
前 值(%) 78.5 78.6 (完)
浏览美国数据相关新闻,请点选[ECI-US-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 王洋;审校 丁琦
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路