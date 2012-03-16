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债券 | 2012年 3月 16日 星期五 18:37 BJT

〔标题新闻〕有关德国将把明年净借款规模削减至200亿欧元的报导失实--知情消息人士

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E8EG13H]

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