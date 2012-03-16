〔中国经济〕应推动人民币成为新的全球储备货币--前央行官员

路透北京3月16日电---中国前央行副行长吴晓灵周五表示,促进人民币的国际应用,使其成为储备货币,是实现全球货币和经济体系再平衡的最现实途径.

全国人大财经委副主任委员吴晓灵表示,中国应继续拓宽人民币在全球贸易和投资领域的应用范围,为人民币将来成为一种新的全球储备货币奠定基础.

她还表示,在欧债危机的背景下,更有理由增加一种新的全球储备货币.(完)