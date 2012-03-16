〔香港个股〕中芯国际获6亿美元七年期银团贷款,国开行和进出口银行牵头

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透北京3月16日电---中国最大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)(SMI.N)周五公告称,其子公司--中芯国际集成电路制造(北京)有限公司获得6亿美元的七年期银团贷款,由国家开发银行[CHDB.UL]及中国进出口银行牵头.
刊登在香港联交所的公告称,新的贷款额度将会主要支援中芯国际北京12寸晶片厂的扩充及技术发展.
"(这笔贷款代表)北京12寸晶片厂的发展潜力得到国家政策银行及主要商业银行的认同,"中芯国际首席执行官兼执行董事邱慈云博士在公告中称.
他并表示,该贷款案将强化公司资本结构,令短期债项和长
期债项之间取得一个更好的平衡.
公告称,银团贷款的其他参与银行还包括中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)、上海银行及北京银行(601169.SS).
中芯H股股价周五收跌2.47%,报0.395港元,过去三个月累计上涨8%;恒生指数.HSI今日收跌0.17%.(完)
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--发稿 李文科;审校 乔艳红
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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