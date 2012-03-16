〔香港个股〕中芯国际获6亿美元七年期银团贷款,国开行和进出口银行牵头

路透北京3月16日电---中国最大芯片生产商--中芯国际(0981.HK)(SMI.N)周五公告称,其子公司--中芯国际集成电路制造(北京)有限公司获得6亿美元的七年期银团贷款,由国家开发银行[CHDB.UL]及中国进出口银行牵头.

刊登在香港联交所的公告称,新的贷款额度将会主要支援中芯国际北京12寸晶片厂的扩充及技术发展.

"(这笔贷款代表)北京12寸晶片厂的发展潜力得到国家政策银行及主要商业银行的认同,"中芯国际首席执行官兼执行董事邱慈云博士在公告中称.

他并表示,该贷款案将强化公司资本结构,令短期债项和长

期债项之间取得一个更好的平衡.

公告称,银团贷款的其他参与银行还包括中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)、上海银行及北京银行(601169.SS).

中芯H股股价周五收跌2.47%,报0.395港元,过去三个月累计上涨8%;恒生指数.HSI今日收跌0.17%.(完)

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