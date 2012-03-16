〔台湾个股〕奇美电宣布执行长段行建接任董事长,结束三个多月悬缺情况

路透台北3月16日电---台湾面板大厂奇美电子(3481.TW)周五公告,由执行长段行建接任董事长.自去年12月初以来董事长悬缺的情况,终于尘埃落定.

鸿海(2317.TW)集团旗下群创于2010年3月并购奇美电子,但两家公司整合情况并不顺利,加上面板产业不景气而亏损连连.代表奇美实业出任董事长的廖锦祥在去年12月2日请辞后,董事长一职便悬缺迄今.

段行建为原群创董事长,代表鸿海集团.奇美电今日新闻稿表示,在董事长出缺期间,段行建除持续带领公司稳定运作外亦奔走银行事宜劳心劳力;期许段行建领导奇美电子,在面板产业遭逢大环境剧烈变化冲击的此时,能持续开拓新局,替股东创造最大利益.

奇美电子周五收升1.66%,报15.3台币,优于大盘.TWII的下跌0.82%(完)

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