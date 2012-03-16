〔欧洲金融〕欧元区或将援助基金总规模提高至近7,000亿欧元--官员

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透布鲁塞尔3月16日电---欧元区官员表示,欧元区或将援助基金的总放款规模从5,000亿欧元提高至近7,000亿欧元,以期在德国反对承诺提供更多资金和抚慰市场之间取得平衡.
3月30-31日,欧元区财长和央行总裁将在哥本哈根会晤,讨论援助基金欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)的规模问题.
"总的援助贷款规模或从5,000亿欧元扩充至6,920亿欧元,接近7,000亿欧元.这是正在讨论的选项之一,很可能是最保守的方案,在政治上也最容易过关,"上述官员表示.
另一位欧元区官员证实,这是一个可能的解决方案.两位官员均指出,目前正在检视数个选项,最终决定仍存在变数.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。