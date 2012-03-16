〔欧洲金融〕欧元区或将援助基金总规模提高至近7,000亿欧元--官员

路透布鲁塞尔3月16日电---欧元区官员表示,欧元区或将援助基金的总放款规模从5,000亿欧元提高至近7,000亿欧元,以期在德国反对承诺提供更多资金和抚慰市场之间取得平衡.

3月30-31日,欧元区财长和央行总裁将在哥本哈根会晤,讨论援助基金欧洲金融稳定机构(EFSF)和欧洲稳定机制(ESM)的规模问题.

"总的援助贷款规模或从5,000亿欧元扩充至6,920亿欧元,接近7,000亿欧元.这是正在讨论的选项之一,很可能是最保守的方案,在政治上也最容易过关,"上述官员表示.

另一位欧元区官员证实,这是一个可能的解决方案.两位官员均指出,目前正在检视数个选项,最终决定仍存在变数.(完)