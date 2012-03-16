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货币新闻 | 2012年 3月 16日 星期五 20:02 BJT

〔欧洲金融〕德国总理梅克尔称,将考虑合并ESM和EFSF的途径

路透柏林3月16日电---德国总理梅克尔周五称,欧洲稳定机制(ESM)的上限仍为5,000亿欧元,将考虑合并ESM和欧洲金融稳定机构(EFSF)的途径.

针对有关梅克尔已提议德国财长朔伊布勒作为下一任欧元集团主席的候选人的报导,梅克尔拒绝置评,称尚未作出决定.(完)

--编译 丁琦;审校 王洋

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