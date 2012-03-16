〔欧洲金融〕德国总理梅克尔称,将考虑合并ESM和EFSF的途径

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透柏林3月16日电---德国总理梅克尔周五称,欧洲稳定机制(ESM)的上限仍为5,000亿欧元,将考虑合并ESM和欧洲金融稳定机构(EFSF)的途径.
针对有关梅克尔已提议德国财长朔伊布勒作为下一任欧元集团主席的候选人的报导,梅克尔拒绝置评,称尚未作出决定.(完)
--编译 丁琦;审校 王洋
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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