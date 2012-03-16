〔国际油市〕亚洲柴油价格保持稳定,因出现来自菲律宾的需求

路透新加坡3月16日电---亚洲柴油价格保持稳定,因浮现一些来自菲律宾的现货需求,不过成交依旧清淡,因原油价格居高不下.

4月柴油裂解价差小升0.04美元至每桶15.59美元,航煤裂解价差上涨0.02美元至15.92美元.

菲律宾的Petron正在标购多达200,000桶含硫为500ppm的柴油,船期为3月底到4月初.标购将周五结束.但此次招标细节尚未知.

行业消息人士周五称,缅甸已完成航煤和柴油的一年期限采购,其采购对象是马来西亚国有能源公司Petronas和中国的中石油.

具体议定的数量未知,但航煤和柴油的合同结算价为每桶较新加坡基准报价升水约4美元.

在普氏交易窗口,今日流动性清淡,仅有50,000桶换手.壳牌以每桶136.65美元的价格向雪佛龙出售了4月航煤衍生互换合约.

航煤市场本周走弱,台塑石化卖出300,000桶航煤,船期为4月17-23日,售价为每桶升水约0.25美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 136.23 -0.99 -0.72 137.22

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 136.13 -0.97 -0.71 137.10

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 137.28 -1.04 -0.75 138.32

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 137.93 -1.09 -0.78 139.02

4月柴油互换 GOSGSWMc1 136.32 -1.08 -0.79 137.40

5月柴油互换 GOSGSWMc2 136.49 -1.08 -0.79 137.57 (完)