〔国际油市〕亚洲汽油价格持坚,因炼厂维护导致供给持续稀少

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡3月16日电---汽油价格周五依旧持坚,行业消息人士称,因炼厂维护供给持续稀少.
路透数据显示,汽油裂解价差小升0.05美元至每桶14.77美元.
一位在日内瓦的交易员表示,尽管3月约有300,000吨汽油已被锁定从印度西海岸运往美国西海岸,但美国较低的升水或意味着并非所有的船货最终目的地都是那里.
"如果这些船货还没有预售,这些船货或许会南下进入拉美或墨西哥,"他说.
较高的原油价格可能也会压制需求,他表示.
不过交易员们称,韩国和中国炼厂维护导致供给减少,令市场获得支撑.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1088.00 -19.50 -1.76 1107.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 118.73 -2.15 -1.78 120.88
97号现货汽油GL97-SIN 138.90 -1.70 -1.21 140.60
95号现货汽油GL95-SIN 136.70 -1.90 -1.37 138.60
92号现货汽油GL92-SIN 133.50 -2.10 -1.55 135.60 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。