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亚洲 | 2012年 3月 16日 星期五 20:11 BJT

〔国际油市〕亚洲汽油价格持坚,因炼厂维护导致供给持续稀少

路透新加坡3月16日电---汽油价格周五依旧持坚,行业消息人士称,因炼厂维护供给持续稀少.

路透数据显示,汽油裂解价差小升0.05美元至每桶14.77美元.

一位在日内瓦的交易员表示,尽管3月约有300,000吨汽油已被锁定从印度西海岸运往美国西海岸,但美国较低的升水或意味着并非所有的船货最终目的地都是那里.

"如果这些船货还没有预售,这些船货或许会南下进入拉美或墨西哥,"他说.

较高的原油价格可能也会压制需求,他表示.

不过交易员们称,韩国和中国炼厂维护导致供给减少,令市场获得支撑.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年4月石脑油NAF-1H-TYO 1088.00 -19.50 -1.76 1107.50

现货石脑油净回值NAF-SIN 118.73 -2.15 -1.78 120.88

97号现货汽油GL97-SIN 138.90 -1.70 -1.21 140.60

95号现货汽油GL95-SIN 136.70 -1.90 -1.37 138.60

92号现货汽油GL92-SIN 133.50 -2.10 -1.55 135.60 (完)

--编译 王洋;审校 丁琦

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