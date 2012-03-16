欧洲已公布经济指标--2012/3/16

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%)
国内生产总值(GDP):
英国 第四季 -0.2-@-r +0.5-@-r +0.7-@-r
德国 第四季 -0.2-@-f +0.6-@-r +1.5-@-f
法国 第四季 +0.2-p +0.3-f --
意大利 第四季 -0.7-f -0.2%-f -0.4-f
消费者物价指数(CPI):
英国 1月 -0.5 +0.4 +3.6
德国 2月 +0.7-f -0.4-f +2.3-f
法国(HICP) 2月 +0.5-f -0.4-f +2.5-f
意大利(HICP) 2月 +0.2-f -1.8-f +3.4-f
生产者物价指数(PPI):
英国 2月 +0.6 +0.4 +4.1
德国 1月 +0.6 -0.4 +3.4
法国 1月 +0.6 -0.1 +4.2
意大利 1月 +0.7 +0.1 +3.3
失业率: 当月(季)% 上月(季)%
英国 2月 5.0-@ 5.0-@-R
德国 2月 6.8-@ 6.8-@-r
法国 第四季 9.8-@ 9.7-@
意大利 1月 9.2-@ 8.9-@
(注:p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整)(完)
--整理 王洋;审校 丁琦
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS] 全球主要国家[ECI/ALLCN]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。