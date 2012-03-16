〔国际油市〕亚洲燃料油小涨,市场进入新点价月份

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡3月16日电---亚洲燃料油周五小涨,市场进入新的4月点价月,4月对5月合约升水升至每吨逾2美元.
互换市场4月/5月跨月价差的成交逾150,000吨,使得价差扩大1美元,收报每吨2.38美元.
4月来自西方的供应或较3月高位略微下滑,因迄今订立的套利船货量仍徘徊于300万吨以下.维多公司(Vitol)料临时租用Montesperanza,在3月底从鹿特丹港发运130,000吨船货.
不过在实货交易窗口期没有成交达成,买卖盘分歧过大.
"目前的油料只不过是太多了,"一位消息人士表示.
除了西方的大量流入外,约550,000至600,000吨的伊朗燃料油料将于3月抵达东亚.
中东市场亦呈现疲态,艾克森美孚出售4月1-2日从Yanbu装船的90,000吨燃料油,至中东贸易商Bakri.
据称,该船货的交易价格为离岸价(FOB)条件下较新加坡现货报价每吨贴水25美元.
油品 亚洲收盘 变动 变动(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN $749.70 $0.60 0.08 $749.10
现货380CST燃料油 FO380-SIN $735.90 $0.00 0.00 $735.90
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN $739.00 $0.00 0.00 $739.00
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF $2.25 $0.50 28.57 $1.75
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF $1.25 $0.50 66.67 $0.75 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
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