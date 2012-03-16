〔美国热股〕苹果全新iPad上市,股价小跌

路透3月16日电---苹果(AAPL.O)全新iPad周五成为新一热卖产品,悉尼数以百计的人在凌晨前排队,以抢先买到这款搭载第四代行动通讯(4G)功能的平板电脑,与此同时公司股价首次触及600美元.[ID:nSB1436820]