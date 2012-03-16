版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 16日 星期五 21:48 BJT

〔美国股市〕高开,稍早数据显示美国通胀压力不大

路透纽约3月16日电---美国股市周五高开,因稍早公布的数据显示美国通胀受控,而国内经济却持续改善.

美国劳工部周五公布,2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%,符合预估.而2月核心CPI较前月上涨0.1%,表明通胀压力依旧不大.[ID:nEAPAG0CD3]

道琼工业指数.DJI盘初上涨34.66点,或0.26%,至13,287.42点,标准普尔500指数.SPX上涨2.76点,或0.20%,至1,405.36点,Nasdaq指数.IXIC上涨2.77点,或0.09%,至3,059.14点.(完)

--编译 王洋;审校 丁琦

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐