美国各类经济指标总览--2012/3/16

美国劳工部周五公布: 美国2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.4%(预估为上涨0.4%);美国2月核心CPI较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%);美国2月民间部门每周平均实质所得下降0.3%(预估为下降0.2%).[ID:nEAPAG0CD3]

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周五公布的数据显示:美国2月工业生产与前月持平(预估为成长0.4%),1月修正后为成长0.4%(前值为持平);美国2月产能利用率为78.7%(预估为78.8%),1月修正后为78.8%(前值为78.5%).[ID:nSB1438222]

当前值 前次值

失业率(%) 8.3(2月) 8.3(1月)

非农业就业岗位(万) 增加22.7(2月) 增加28.4(1月修正值)

平均时薪(%) +0.1(2月) +0.1(1月修正值)

消费者物价指数(CPI)(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)

不包括食品和能源CPI(%) +0.1(2月) +0.2(1月修正值)

实质所得(%) -0.3(2月) -0.1(1月修正值)

生产者物价指数(PPI)(%) +0.4(2月) +0.1(1月)

不包括食品和能源PPI(%) +0.2(2月) +0.4(1月)

国内生产总值(GDP)(%) +3.0(第四季修正值) +1.8(第三季终值)

GDP平减指数(%) +0.9(第四季修正值) +2.6(第三季终值)

零售销售(%) +1.1(2月) +0.6(1月修正值)

国际贸易收支(亿美元) 逆差525.7(1月) 逆差504.2(12月修正值)

雇佣成本(%) +0.4(第四季) +0.3(第三季)

工业生产(%) 持平(2月) +0.4(1月修正值)

产能利用率(%) 78.7(2月) 78.8(1月修正值)

初请失业金人数(万人) 35.1(3月10日当周) 36.5(3月3日当周修正值)

联邦预算(亿美元) 赤字2,320(2月) 赤字274(1月)

领先指标(%) +0.4(1月) +0.5(12月修正值)

个人所得(%) +0.3(1月) +0.5(12月修正值)

个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2(1月) +0.1(12月修正值)

消费者信贷(亿美元) 增加177.76(1月) 增加162.68(12月修正值)

企业库存(%) +0.7(1月) +0.6(12月修正值)

建筑支出(%) -0.1(1月) +1.4(12月修正值)

消费者信心 70.8(2月) 61.5(1月修正值)

房屋开工(万户) 69.9(1月) 68.9(12月)

建筑许可(万户) 68.2(1月修正值) 67.1(12月)

成屋销售(万户) 457(1月) 438(12月修正值)

新屋销售(万户) 32.1(1月) 32.4(12月修正值)

工厂订单(%) -1.0(1月) +1.4(12月修正值)

耐久财(耐用品)订单(%) -3.7(1月修正值) +3.2(12月修正值)

供应管理协会非制造业指数 57.3(2月) 56.8(1月)

供应管理协会制造业指数 52.4(2月) 54.1(1月)

趸售(批发)库存(%) +0.4(1月) 1.1(12月修正值)

进口物价(%) +0.4(2月) 持平(1月修正值)

出口物价(%) +0.4(2月) +0.2(1月修正值)

单位劳工成本(%) +2.8(第四季修正值) +3.9(第三季)

非农业生产率(%) +0.9(第四季修正值) +1.8(第三季)

经常账(亿美元) 赤字1,241.1 赤字1,076.3

(第四季初值) (第三季修正值) (完)