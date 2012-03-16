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债券 | 2012年 3月 17日 星期六 00:32 BJT

〔标题新闻〕欧盟成员国应考虑将部分债务共同化,以表明对货币联盟的承诺--欧盟执委会主席

巴罗索为欧盟执委会主席

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nI6E8DO027]

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