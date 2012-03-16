〔中港股业绩〕中国铝业去年四季度亏损7.296亿元,超出预期

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港3月16日电---中国最大的铝生产商--中国铝业股份有限公司(2600.HK)(601600.SS)公布年报称,公司2011年第四季度亏损7.296亿元人民币,高于路透此前综合七位分析师调查得出的亏损6.12亿元,凸现金属价格回落和生产成本上涨造成的影响.该公司还警告称,2012年首季将出现亏损.
刊登在香港证券交易所的公告并称,中铝去年全年实现净利2.3797亿元,较2010年7.78亿元的净利骤降69%.
此外,中铝公司并公布,2011年营业收入为1,458.74亿元,同比增长20.56%;实现基本每股收益0.02元.
全球第二大氧化铝生产商--中国铝业上周公布新融资方案,拟定向增发不超过12.5亿A股,募集资金不超过80亿元,并决定终止去年1月公布的定向增发融资方案.旧方案为增发至多10亿A股,募资不超过90亿元.[ID:nSB2023441](完)
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--发稿 于春红;审校 母红
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。