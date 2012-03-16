〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数触及10周高位,因美元需求减弱

* 英镑普涨,兑美元上扬近1%

* 美元多头减少,之前公布的美国通胀数据良好

* 英镑兑欧元触及一个月高位

路透伦敦3月16日电---英镑兑美元周五劲扬,今日公布的略逊于预期的美国通胀数据令近期出现的投资者美元需求减少,扶助英镑贸易加权指数触及10周高位.

美国核心消费者价格通胀略低于预期,令美国联邦储备理事会(FED,美联储)较其承诺的时间提前收紧政策的可能性降低.

数据导致在近期一系列数据改善和公债收益率攀升推动下而建立的美元多头头寸遭遇逼仓,推动英镑兑美元GBP=D4上扬近1%,至1.5851美元.

英国央行数据显示,英镑/美元涨势推动英镑贸易加权指数升至81.7,欧元兑英镑跌至一个月低位.英镑兑受压的日圆GBPJPY=R也上涨,触及九个月高位132.43日圆.

"在略有所转弱的美国数据公布后,我们看到周末前市场出现很多英镑多头逼空,推高英镑,"摩根大通私人银行汇市策略部的EMEA主管Audrey Childe-Freeman表示.

交易商称,在升穿1.5750美元后,英镑/美元止损买盘被触发,技术分析师称还强调,英镑/美元升穿21日移动均线切入位1.5786美元.

英镑/美元升至远高于本周初触及的七周低位1.5603美元的水平,但Childe-Freeman表示,尽管今日出现回调,如果下周数据强劲,美元走强的趋势仍将保持完整.

分析师称,在下周三英国公布年度预算声明前,英镑/美元不可能突破近期1.56-1.60的区间.预计在声明中英国财政大臣奥斯本将保持紧缩的财政政策.

欧元兑英镑EURGBP=D4挫至一个月低位0.8293英镑,后收复部分失地,尾盘小跌0.1%,报0.8312英镑.交易商称,欧洲央行定盘时的欧元卖盘打压欧元,且据称瑞士一银行也卖出欧元.(完)

--编译 母红;审校 于春红

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