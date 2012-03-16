〔欧元债市〕德债收益率升至2%以上,未来几周或留守在高位

* 德债收益率短期可能仍守在2%以上

* 潜在的需求及高流动性将支持公债标售

路透伦敦3月16日电---德债收益率(殖利率)周五升穿2%关口,在对欧元区的长期担忧再度促使投资者重新买入避险德债前,未来几周德债收益率可能升至更高区间.

对美国经济复苏的信心改善本周引发美债遭遇抛售,因投资人撤出公债,寻求收益较高的资产.

今日10年期德债收益率DE10YT=TWEB升逾10个基点,触及2.07%的三个月高位.

"很明显德债是跟随美债走势,但要看这是否会导致流入德债的避险资金更多地流出,"在伦敦的Daiwa Capital Markets经济研究部主管Chris Scicluna说.

"至今德债的走势超出我们的预期,但欧元区还有基本面结构性问题有待解决,"他说.

西班牙的财政表现仍然是一大忧虑,市场对葡萄牙可能不得不重组该国债务的押注增加,希腊即将举行大选,法国可能推迟落实减低债务及刺激成长所需的改革.

"我认为第二季将看到'避险'交易回潮,因欧州的政治情势,特别是法国及希腊大选,及爱尔兰对欧洲的新财政规例进行公投,"Bloxham Stockbrokers首席分析师Alan McQuaid说.

他说,在德债收益率回落或甚至跌至2%以下前,可能仅会再升多20个基点.

德国商业银行策略师建议投资人在数据公布前作空德债,预计未来几周德债收益率将确立2-2.2%的交投区间.

德债期货FGBLc1大跌102个跳动点,收报135.46,录得逾10年来最大周度百分比跌幅.

Futurestechs技术分析师Clive Lambert建议投资人观望,等待德债跌穿今年低位135.22后再增加德债看空押注.

尽管德债所处环境艰困,但短债的充裕流动性料将确保下周进行的两年期德债标售获得市场强劲需求.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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