〔英国债市〕10年期英债收益率大涨,因美国经济走强打压公债吸引力

路透伦敦3月16日电---英国10年期公债收益率周五升至四个半月高位,因美国经济走强的迹象打压了公债的吸引力,在下周英国公布年度预算前,英债价格可能将维持动荡.

英国财政大臣奥斯本料不会宣布提高财政支出,因本周惠誉警告称,英国有可能失去其AAA级评等.

路透调查显示,做市商估计英国债务管理局(DMO)将在2012/13财年标售约1,800亿英镑公债.对DMO将在未来一财年发行更多长债的预期,打压了这些债券的价格.

6月英债期货FLGM2结算价跌79个跳动点,报111.71,稍早挫至合约新低111.27.可比德债下挫102个跳动点.

10年期现货英债收益率GB10YT=RR升8个基点,报2.443%,为10月31日以来最高水准.10年期英债较可比德债收益率差缩窄1个基点至39个基点.

美联储在周二政策会议后上调了经济展望,此后于周四公布一周初请失业金人数再次下降,周五数据则显示,扣除食品和能源的核心消费者物价微幅上升.

下周英国将公布2月通胀、公共部门收支及零售销售数据,另外还将公布本月稍早举行的英央行货币政策会议的会议记录.(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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