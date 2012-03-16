〔欧洲股市〕收于八个月收盘高位,受债务担忧缓解及风险意愿恢复提振

* FTSEurofirst 300指数升0.4%

* 欧洲波动指数触及四年低位

路透巴黎3月16日电---欧洲股市周五收高,录得第四日连涨,并触及自7月末股市下跌之前以来的高点,因对该地区股票的胃纳继续恢复,而围绕主权债务的担忧缓解.

保险类股领涨,AXA(AXAF.PA)收涨1.9%,德国安联(ALVG.DE)升1.6%,上日保险业在欧盟苛刻的新资本规定中赢得让步,这有可能给该行业节省数百亿欧元的资金.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300.FTEU3指数收涨0.4%,报1,106.79点,本周上涨2.5%.

"紧张情绪已经回落,风险溢价也已经降低.欧洲央行的长期再融资操作(LTRO)是形势的转折点,目前投资者人气乐观," OFI资产管理的投资长Jean-Marie Mercadal表示.OFI管理者473亿欧元(623亿美元)资金.

"也就是说,技术上来看,市场处于超买,在这样的涨势之后追高非常危险.未来几周如果欧股回落5-10%,我也不会感到意外.这会提供好的入手点,投资者应当加以利用增加对该资产类别的曝险."

市场信心的提升也在隐含波动率的下跌中得到体现,欧元区主要风险厌恶指标EURO STOXX 50波动率指数.V2TX盘中跌至17.26的低点,该水平为2007年末以来所未见.

英国富时100指数.FTSE收高0.42%,报5,965.58点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.19%,报7,157.82点;法国CAC-40指数.FCHI收升0.41%,报3,594.83点.(完)

--编译 李春喜;审校 利棣儿

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