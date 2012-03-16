〔芝加哥期市〕CBOT小麦收涨,受空头回补和多头价差带动

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透3月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收涨,受美元疲软、空头回补和多头价差带动.
一项Allendale Inc对农户的调查显示,2012年美国小麦种植面积为5,661万英亩(2,290万公顷),低于美国农业部(USDA)在展望论坛上预测的5,800万英亩.
美国中西部和大平原地区未来一周至10天,偏高的气温料将持续,这将有利于冬小麦生长以及玉米和春小麦的提前播种.
"偏热的天气在月底之前还没有结束的迹象,这有利于玉米播种和冬小麦生长,"MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney表示.
5月小麦期货重要支撑位在其50日移动均线切入位6.52美元,九日相对强弱指标(RSI)为63.
CBOT-5月小麦期货WK2收高7-1/4美分,报每蒲式耳6.72美元.
CBOT小麦预估成交量为73,237口.(完)
--编译 李春喜;审校 于春红
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