〔芝加哥期市〕CBOT小麦收涨,受空头回补和多头价差带动

路透3月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收涨,受美元疲软、空头回补和多头价差带动.

一项Allendale Inc对农户的调查显示,2012年美国小麦种植面积为5,661万英亩(2,290万公顷),低于美国农业部(USDA)在展望论坛上预测的5,800万英亩.

美国中西部和大平原地区未来一周至10天,偏高的气温料将持续,这将有利于冬小麦生长以及玉米和春小麦的提前播种.

"偏热的天气在月底之前还没有结束的迹象,这有利于玉米播种和冬小麦生长,"MDA EarthSat Weather的气象学家Don Keeney表示.

5月小麦期货重要支撑位在其50日移动均线切入位6.52美元,九日相对强弱指标(RSI)为63.

CBOT-5月小麦期货WK2收高7-1/4美分,报每蒲式耳6.72美元.

CBOT小麦预估成交量为73,237口.(完)