〔芝加哥期市〕CBOT大豆连续第四日收涨,因出口需求增长且美元走软

路透3月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收高,此为连涨第四日.交易商称,因南美乾旱导致作物减产,提振美国的出口需求,并且美元走软也是有利因素.

CBOT-5月大豆期货Sc1结算价报每蒲式耳13.74美元,现货豆粕SMc1创下六个月高点.

根据初步数据,大豆本周累计涨3.3%,为连续第五周上扬.

美国公布的一系列经济数据意外疲软,此后美元下跌,这对以美元计价的谷物和油籽商品是一个支撑信号.

尽管价格上涨,本周截至周四CBOT大豆未平仓合约升7.6%,反映投资者买兴增加.

大豆远月合约受到支持,因市场担忧美国农户今春的大豆种植面积或许不能满足需求.Allendale Inc根据对农户的调查预计,2012年美国大豆种植面积为7,449.5万英亩,低于2011年的7,500万英亩.

CBOT-5月大豆期货SK2结算价涨5美分,报每蒲式耳13.74美元.5月豆粕合约SMK2升3美元,报每短吨374.4美元.

5月豆油合约BOK2升0.02美分,收报每磅55.50美分.

今日CBOT预估大豆成交量为187,427口,豆油成交量为56,950口,豆粕成交量为56,562口.

以下为CBOT农产品期货在1909GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 673.00 4.00 0.6% 4.1%

CBOT大豆Sc1 1374.00 5.00 0.4% 14.6%

CBOT豆粕SMc1 374.40 3.00 0.8% 21.0%

CBOT豆油BOc1 55.50 0.02 0.0% 6.5%

CBOT小麦Wc1 672.00 7.25 1.1% 2.9%

CBOT稻米RRc1 1453.50 21.50 1.5% -0.5%

EU小麦BL2H0 213.75 -0.50 -0.2% 5.6%

NYMEX原油期货CLc1 107.11 2.00 1.9% 8.4%

道琼工业指数.DJI 13,254 2 0.0% 8.5%

现货金XAU= 1656.87 -0.86 -0.1% 6.0%

欧元/美元EUR= 1.3170 0.0091 0.7% 1.7%

美元指数.DXY 79.7900 -0.3600 -0.5% -0.5%

波罗的海

干散货指数.BADI 874 8 0.9% -49.7%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)