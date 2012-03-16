〔纽约期市〕ICE期棉小幅收涨,尽管前景利空

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透纽约3月16日电---棉花期货周五小幅收涨,分析师称,尽管基本面仍然疲弱,但尾盘时交易和消费者买盘提振此间市场.
洲际交易所(ICE)指标5月期棉合约CTK2上扬0.14美分,收报每磅87.48美分,盘中波动区间在87-88.17美分,此117个点的区间小于周四87.07-88.26美分的119个点区间.
本周,期棉市场累计下跌1.5%.
汤森路透初步数据显示,今日成交逾13,000口,较30日均值低逾50%.
从技术方面来说,5月合约较3月12日触及的日内低位87.01美分略低,但去年12月底以来87美分区域一直守稳.
路易斯安那州独立分析师Mike Stevens暗示,全球棉花市场供应明显偏空.上周美国农业部将2011/12年全球棉花产量预期从1.2334亿包上调至1.2364亿包,并将全球消费预期从1.0971亿包下调至1.0872亿包.
"棉花价格下跌时总出现需求,这限制了棉花跌幅,"Stevens解释说.
市场还将等待印度方面的消息.
未来两周,市场将关注美国农业部的年度种植报告.(完)
--编译 母红/利棣儿;审校 于春红
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