〔美国债市〕公债价格连续第八日收跌,受乐观经济前景打击

* 指标公债收益率本周录得7月来最大涨幅

* 10年期公债收益率触及逾四个月高点

* 逢低买盘帮助收复盘中部分跌幅

路透纽约3月16日电---美国公债价格周五连续第八个交易日走低,收益率(殖利率)触及四个月高点,因围绕经济复苏的乐观情绪正积聚动能,打击了公债的避险魅力.

投资者卖出公债,转向股票等风险较高的资产,周四标准普尔500指数.SPX自2008年首次收于1,400点上方.市场预期美国联邦储备理事会(美联储,FED)在未来数月不可能推出另一轮货币刺激方案,推动公债收益率上扬.

美国经济增长前景趋强,而且多数美国大银行通过了压力测试,激励投资者卖出收益较低的政府公债.继希腊成功获得纾困之后,对欧债危机蔓延的担忧也有所消退.

"美国经济数据好转,显示经济增长前景改善,加之美联储暂不推行另一轮量化宽松,以及通胀压力上扬,这些因素共同提振了对风险资产的需求,打击了公债,"Action Economics LLC驻旧金山的全球固定收益分析董事总经理.

指标10年期公债收益率US10YT=RR料录得自7月以来最大单周涨幅,价格跌5/32,收益率自周四尾盘的2.28%涨至2.30%.本周收益率上涨逾25个基点,周五触及自10月末以来的高点2.36%.

较长期公债受创最重,30年债收益率US30YT=RR料录得自2010年10月以来最大单周涨幅,周五报3.41%,远高于一周之前的3.19%.

不过周五卖盘放缓,因投资者考虑在本周的卖盘打破了自11月初以来的固有区间之后,公债收益率是否还有上涨空间.

"在经济背景没有很大变化的情况下,收益率上涨幅度如此之大,涨幅很可能有点过高,"Payden & Rygel执行负责人James Sarni表示.该机构管理着600亿美元的固定收益资产.

"市场仍然在消化美联储的政策声明,"Sarni谈及美联储最近的政策声明时表示.该声明在周二公布,引发美债收益率新一波涨势.

"由于市场上对第三轮量化宽松(QE3)的预期继续降低,公债试图找到新的支撑水平,"他表示.

"收益率很可能小幅降低以获得支撑,"Sarni称.

美国劳工部周五公布,2月核心消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.1%(预估为上涨0.2%),包括食品和能源在内的整体CPI上涨0.4%.[ID:nEAP24WjzW]

整体通胀"略高于美联储年在初时的预测,当然也没有高到需要警惕的水平,对于核心CPI尤其如此"Sarni said.核心CPI剔除了食品和能源等波动较大的商品.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-25/32 (+01/32) 0.363

五年期公债US5YT=RR 98-27/32 (-04/32) 1.119

10年期公债US10YT=RR 97-12/32 (-06/32) 2.299

30年期公债US30YT=RR 94-20/32 (-03/32) 3.414 (完)

--编译 李春喜;审校 母红

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