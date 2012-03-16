〔加拿大汇市〕加元兑美元略微下跌,因经济数据令人失望

路透多伦多3月16日电---加元兑美元周五几收平,但加元与美元兑其他主要货币下跌,因美加两国经济数据令市场失望.

美元下跌,因美国通胀数据疲弱,令投资者重新考虑对美国升息的预期.

加拿大经济数据显示,制造业从2008-09年经济衰退中长途跋涉奔向复苏的努力在1月失败,因当月制造业销售较前月意外下滑.

加元兑美元CAD=收盘报0.9919加元,或1.0082美元,与周四收盘价0.9922加元,或1.0079美元几持平.本周加元几持稳,仅略微下跌0.1%.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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