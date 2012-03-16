〔加拿大股市〕收高,Astral因将被收购而股价暴涨

路透多伦多3月16日电---加拿大主要股指周五收高,媒体Astral Media ACMa.TO大涨,因有消息称BCE Inc (BCE.TO)将以30亿加元收购前者.

BCE周五表示,已同意收购其最大内容提供商Astral,以锁定其媒体平台上播出的更多节目,并将版图在说法语的魁北克省扩大.

Astral暴涨33.9%,报48.55加元.BCE跌1.1%,报39.64加元.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高41.14点,或0.33%,报12,496.96点,10大类股中五类收高,本周累微跌0.05%.(完)

--编译 于春红;审校 母红

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