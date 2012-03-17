〔中国金融〕银监会主席称将适时出台银行资本和流动性风险监管规则

路透上海3月17日电---中国银行业监督管理委员会主席尚福林表示,银监会将稳步实施国际监管新标准,适时出台商业银行资本和流动性风险监管规则,同时督促银行健全科学的流动性考核体系,严格执行存贷款指标日均考核要求.

《求是》杂志刊发尚福林署名文章称,银监会将研究实施资本管理的差异化监管制度,推动银行建立稳定、高质量、多元化的资本补充机制,以及更有效的流动性风险管理体系,将深化对流动性覆盖率(LCR)和净稳定资金比率(NSFR)等新监管指标的理解和应用.

"受国际、国内宏观环境影响,地方政府融资平台和房地产等领域的银行信贷风险、流动性风险有所暴露,案件等风险防控形势不容乐观."《严守风险监管底线》一文称.

下阶段,银监会将持续保持案件防控的高压态势,防范操作风险;规范银行理财业务发展,防范表外业务和银信合作业务风险.同时,要加强清理整顿,严厉打击非法集资等违法犯罪行为,及时妥善处置资金链断裂等风险事件,维护金融稳定.

文章指出,信用风险是当前银行业面临的主要风险.今年银监会将继续要求银行业金融机构加强重点领域、关键行业信用风险排查,及时采取妥善应对措施;前瞻性管理潜在信用风险,完善贷款五级分类管理;积极运用压力测试等风险管理工具,持续增强信用风险管理能力.

中国银监会去年就银行资本监管的新标准征求意见,包括正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低于11.5%和10.5%,原则上应分别于2013年底和2016年底前资本达标.[ID:nSB1899259]这份参考巴塞尔III资本协议的银行业新资本监管标准原计划于今年1月起开始实施.(完)