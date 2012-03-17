〔中国经济〕较快增长面临的约束在增强,必须加大调结构力度--国家统计局长

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月17日电---中国国家统计局局长马建堂周六表示,过去支撑中国经济高速发展的优势有所弱化,经济较快增长面临的约束在增强.只有进一步加大转方式、调结构的力度,才能推动中国经济平稳较快发展.
新华社援引他在一论坛发言称,中国资源环境的约束日益突出,经济高速成长背后是对能源资源强大的消耗.和世界相比,中国人均占有资源量很少,能源消耗很大,污染物排放仍是中国面临的突出问题.
"无论从资源环境的角度看,从资源环境的供给角度来看,中国高速成长面临的约束在增强."马建堂并指出,"作为生产要素的劳动力在减少,需要负担的老龄人口在增加,不可能不对我国经济的未来产生影响."
据其介绍,中国劳动力资源优势在弱化,人口红利在减少.2011年,中国劳动力资源占总人口比重第一次出现了下降.根据第六次人口普查数据推算,一百个就业人口或者是劳动适龄人口抚养老人20个,而且这个比重在比较快速地增长,中国老龄化将进一步加快.
不过马建堂同时强调,城市化、工业化、市场化、国际化是中国经济长期保持平稳较快发展的基本因素,这些因素总体还没有改变.目前,中国仍然处于工业化进程当中,工业发展仍然很快;而城镇化将极大改变中国的生产方式、消费方式.
中国2011年GDP同比增长9.2%,今年政府将增长目标主动调降至7.5%.在体现调整经济结构,追求增长质量的政策导向下,总体政策目标确定更侧重"平稳".[ID:nSB2013513].(完)
--发稿 张喜良; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。