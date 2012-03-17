〔中国新股〕洛阳钼业拟发行至多5.42亿A股,募资计划使用额36.46亿元

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海3月17日电---中国最大钼生产商--洛阳栾川钼业集团股份有限公司(3993.HK)拟首次公开发行(IPO)至多5.42亿股A股,募集资金计划使用额为36.46亿元人民币,上市地为上海证券交易所.
证监会网站预披露的该公司A股招股说明书(申报稿)并显示,此次A股发行每股面值为0.20元,发行规模占发行后总股本的比例不超过10%.募资主要投向高性能硬质合金项目,钨金属制品及钨合金材料深加工项目等四个项目.
此次A股IPO保荐人(主承销商)为安信证券,中银国际证券担任副主承销商兼财务顾问.
据证监会此前公告,A股IPO审核流程包括受理材料后,召开见面会和反馈会,企业落实反馈意见;之后预先披露上市资料,证监会召开初审会,大概一个月后召开发审会;在发审会及会后审核事项通过后,证监会最终核准发行.
洛阳钼业主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等,拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条.以产量计,是国内最大、全球排名第四的钼生产商,其钼铁冶炼能力25,000吨/年,氧化钼焙烧能力40,000吨/年.2011年实现净利润11.18亿元,同比增长9.6%.
洛阳钼业H股周五收报3.62港元,过去一个月累计下跌9.2%.(完)
参看招股书申报稿,请点选中国证监会网站(here)
--发稿 张喜良; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。