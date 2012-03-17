〔中国新股〕洛阳钼业拟发行至多5.42亿A股,募资计划使用额36.46亿元

路透上海3月17日电---中国最大钼生产商--洛阳栾川钼业集团股份有限公司(3993.HK)拟首次公开发行(IPO)至多5.42亿股A股,募集资金计划使用额为36.46亿元人民币,上市地为上海证券交易所.

证监会网站预披露的该公司A股招股说明书(申报稿)并显示,此次A股发行每股面值为0.20元,发行规模占发行后总股本的比例不超过10%.募资主要投向高性能硬质合金项目,钨金属制品及钨合金材料深加工项目等四个项目.

此次A股IPO保荐人(主承销商)为安信证券,中银国际证券担任副主承销商兼财务顾问.

据证监会此前公告,A股IPO审核流程包括受理材料后,召开见面会和反馈会,企业落实反馈意见;之后预先披露上市资料,证监会召开初审会,大概一个月后召开发审会;在发审会及会后审核事项通过后,证监会最终核准发行.

洛阳钼业主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等,拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条.以产量计,是国内最大、全球排名第四的钼生产商,其钼铁冶炼能力25,000吨/年,氧化钼焙烧能力40,000吨/年.2011年实现净利润11.18亿元,同比增长9.6%.

洛阳钼业H股周五收报3.62港元,过去一个月累计下跌9.2%.(完)

参看招股书申报稿,请点选中国证监会网站(here)