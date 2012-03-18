〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,因小型船舶运费持坚

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透3月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五进一步上涨,因小型船舶运费持坚.
波罗的海乾散货运价指数上涨8点或0.92%,至874点.本周共上涨50点,涨幅约6%.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.
波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.46%.巴拿马型船舶日均获利升至7,772美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.
轻便型船舶和超轻便型船舶的日均获利分别升至7,691和9,946美元.
船舶供应的增长超过大宗商品需求已有一段时间,预计将抑制未来几个月干散货运价上涨.
乾散货运价指数今年迄今已下跌约50%.
海岬型船运价指数.BACI跌0.61%,至1,466点.该型船舶的日均获利降至5,392美元,今年以来累计降幅超过80%.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.
RS Platou分析师Rahul Kapoor在报告中称,澳洲主要铁矿石出口港口Hedland港因热带气旋Lua而关闭,将不利于安排船期活动.
受热带气旋逼近澳洲西海岸影响,全球最大铁矿石出口码头之一的澳洲Hedland港已关闭.(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)