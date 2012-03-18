〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数续涨,因小型船舶运费持坚

路透3月16日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五进一步上涨,因小型船舶运费持坚.

波罗的海乾散货运价指数上涨8点或0.92%,至874点.本周共上涨50点,涨幅约6%.该指数衡量了铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.46%.巴拿马型船舶日均获利升至7,772美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

轻便型船舶和超轻便型船舶的日均获利分别升至7,691和9,946美元.

船舶供应的增长超过大宗商品需求已有一段时间,预计将抑制未来几个月干散货运价上涨.

乾散货运价指数今年迄今已下跌约50%.

海岬型船运价指数.BACI跌0.61%,至1,466点.该型船舶的日均获利降至5,392美元,今年以来累计降幅超过80%.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

RS Platou分析师Rahul Kapoor在报告中称,澳洲主要铁矿石出口港口Hedland港因热带气旋Lua而关闭,将不利于安排船期活动.

受热带气旋逼近澳洲西海岸影响,全球最大铁矿石出口码头之一的澳洲Hedland港已关闭.(完)