《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月16日

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 74.60 +0.48 +0.65 6051587
搜狐 (SOHU.O) 53.88 +2.83 +5.54 2055409
网易 (NTES.O) 54.93 +0.92 +1.70 499862
百度 (BIDU.O) 136.09 -0.25 -0.18 4385406
亚信科技 ASIA.O 13.75 +0.29 +2.15 395430
侨兴环球电话 XING.O 0.66 -0.04 -5.58 370955
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 14.79 -0.15 -1.00 1414132
联电 (UMC.N) 2.62 +0.01 +0.38 756643
日月光 (ASX.N) 4.85 -0.15 -3.00 1506428
矽品精密 (SPIL.O) 5.84 -0.17 -2.83 1085930
和信超媒体 (GIGM.O) 1.39 -0.03 -2.11 647753
友达 (AUO.N) 5.22 +0.02 +0.38 274808
中华电信 (CHT.N) 30.54 -0.03 -0.10 130440
台湾国际航电 (GRMN.O) 46.89 -0.22 -0.47 1076887
香港
中国移动 (CHL.N) 53.56 -0.68 -1.25 293382
中国联通 (CHU.N) 17.66 -0.44 -2.43 520316
中国电信 (CHA.N) 58.50 -0.35 -0.59 40940
中芯国际 (SMI.N) 2.45 -0.12 -4.67 35850
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.79 +0.00 +0.00 6370
(完)
--整理 白云
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)