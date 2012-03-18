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亚洲 | 2012年 3月 18日 星期日 09:31 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月16日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 74.60 +0.48 +0.65 6051587

搜狐 (SOHU.O) 53.88 +2.83 +5.54 2055409

网易 (NTES.O) 54.93 +0.92 +1.70 499862

百度 (BIDU.O) 136.09 -0.25 -0.18 4385406

亚信科技 ASIA.O 13.75 +0.29 +2.15 395430

侨兴环球电话 XING.O 0.66 -0.04 -5.58 370955

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 14.79 -0.15 -1.00 1414132

联电 (UMC.N) 2.62 +0.01 +0.38 756643

日月光 (ASX.N) 4.85 -0.15 -3.00 1506428

矽品精密 (SPIL.O) 5.84 -0.17 -2.83 1085930

和信超媒体 (GIGM.O) 1.39 -0.03 -2.11 647753

友达 (AUO.N) 5.22 +0.02 +0.38 274808

中华电信 (CHT.N) 30.54 -0.03 -0.10 130440

台湾国际航电 (GRMN.O) 46.89 -0.22 -0.47 1076887

香港

中国移动 (CHL.N) 53.56 -0.68 -1.25 293382

中国联通 (CHU.N) 17.66 -0.44 -2.43 520316

中国电信 (CHA.N) 58.50 -0.35 -0.59 40940

中芯国际 (SMI.N) 2.45 -0.12 -4.67 35850

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.79 +0.00 +0.00 6370

(完)

--整理 白云

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