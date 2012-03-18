《汇市一周展望》美元走软,但即将公布的经济数据料将令其再展雄风

(配合汇市收盘与汇市展望原文两稿合并而重发本文,重发本文但内容未有调整)

* 美元走软,因美国通胀数据良好

* 技术指标直指美元/日圆将进一步上扬

* 随着美国经济前景改善,美元预计将上涨

* 投机客最近一周增加美元/日圆押注

路透纽约3月16日电---美元周五全面重挫,推升美元兑日圆触及11个月高位,兑欧元升至一个月最高的升势暂停,但短期内将公布的一系列重要经济指标可能令美元重现强势.

过去一周公债收益率攀升提振美元走势,令美元兑日圆本周累计攀升1.1%,录得连续第六周上扬.不过,美国通胀温和促使投资者重新审视升息预期,拖累美元周五走低.

近期公布一系列强劲经济数据后,美国公债收益率上扬,反映投资者押注美国联邦储备理事会(FED,美联储)或采取更激进的举措,并较预期提前收紧货币政策,或至少令进一步实施刺激政策的可能性降低.

花旗旗下CitiFX驻纽约的G10策略部主管Steven Englander表示,短期而言,在美国数据改善且利率攀升趋势下,周五的美元走势是一次小的走势逆转.

"我们还看到风险货币涨势良好,且欧元区国家公债收益率呈现的部分趋同的走势提振欧元."

Englander称,从近期的走势中我们吸取了一些经验.

"首先,逆转美元的购买趋势并不困难,第二,通胀下降对风险货币有利,因其降低了短期升息的可能性,"他说,"第三个经验是,欧元仍对尾部风险降低作出正面响应."

欧元兑美元EUR=尾盘上扬0.6%,报1.3164美元.本周累计上扬约0.4%,结束两周连跌.

CitiFX表示,未来数周投资者评估全球经济复苏进展的机会不多,没有重大美国经济数据公布,该行预计美元强势将持续.

另外,英国央行上次政策会议记录和欧元区PMI数据将在下周三和周四相继出炉.澳洲央行的2月政策会议记录以及新西兰GDP数据将分别在周二和周四公布.

野村证券指出,10年期公债收益率可能升穿2.4%.

"尽管全球利率均在上涨,但我们认为,鉴于明显存在的重大成长阻力(尤其是欧元区),美国以外利率上升的趋势持续的时间将较短,'野村证券表示,"有鉴于此,我们认为美国10年期公债收益率升穿2.4%可能在未来数周进一步推高美元,尤其是美元兑低收益货币."

野村证券买入了短期美元/英镑和美元/瑞郎看涨期权,这是一个为期两周的一触即付式期权,触发水准分别为1.5575和0.9400.

"我们认为如果美国公债收益率继续变动,这是短期内可能触及的目标,"该行称.

美元兑日圆JPY=尾盘回落0.2%,报83.34日圆,但距离周四触及的11个月高位不远,因在日本央行上月意外放松货币政策后,日圆走势仍然挣扎.

根据商品期货交易委员会周五公布的数据,汇市投机客最近一周增加美元/日圆押注至近五年最高.

路透数据显示,美元兑日圆年内迄今累计上扬约8%,因美国两年期公债US2YT=RR与日本可比公债收益率差仍保持在2011中以来未见的高位.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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