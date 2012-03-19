更正:〔全球汇市〕3月13日止当周日圆空仓规模激增至去年4月以来最高--CFTC

(更正:因原文有误,文章标题和内文第二段"2007年5月以来最高"应为"去年4月以来最高";内文第一段"近五年最高"亦应为"11个月以来最高".)

路透纽约3月16日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持日圆空头仓位,规模达到11个月来最高.

3月13日止当周,日圆空头仓位增至42,380口,为2011年4月以来最高,上周为19,358口.

最近几周,围绕日圆的空头人气持续,受日本和美国公债利差扩大影响.结果导致日圆兑美元走势挣扎,今年迄今累积跌去近8%.

英镑空头仓位亦增至41,848口,为去年12月初以来最高位.前一周为37,099口.

美元多头仓位则小降至190亿美元,前一周为192.7亿美元.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

3月13日当周 3月6日当周

多头仓位 22,249 33,281

空头仓位 64,629 52,639

净仓位 -42,380 -19,358

欧元(125,000欧元为1口)

3月13日当周 3月6日当周

多头仓位 40,325 39,943

空头仓位 139,661 156,416

净仓位 -99,336 -116,473

英镑(62,500英镑为1口)

3月13日当周 3月6日当周

多头仓位 21,924 22,308

空头仓位 63,772 59,407

净仓位 -41,848 -37,099

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

3月13日当周 3月6日当周

多头仓位 9,351 8,114

空头仓位 24,149 27,592

净仓位 -14,798 -19,478

加元(100,000加元为1口)

3月13日当周 3月6日当周

多头仓位 59,548 55,906

空头仓位 32,827 29,874

净仓位 26,721 26,032

澳元(100,000澳元为1口)

3月13日当周 3月6日当周

多头仓位 98,469 96,358

空头仓位 31,713 34,638

净仓位 66,756 61,720

(完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]