更正:〔全球汇市〕3月13日止当周日圆空仓规模激增至去年4月以来最高--CFTC

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:因原文有误,文章标题和内文第二段"2007年5月以来最高"应为"去年4月以来最高";内文第一段"近五年最高"亦应为"11个月以来最高".)
路透纽约3月16日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持日圆空头仓位,规模达到11个月来最高.
3月13日止当周,日圆空头仓位增至42,380口,为2011年4月以来最高,上周为19,358口.
最近几周,围绕日圆的空头人气持续,受日本和美国公债利差扩大影响.结果导致日圆兑美元走势挣扎,今年迄今累积跌去近8%.
英镑空头仓位亦增至41,848口,为去年12月初以来最高位.前一周为37,099口.
美元多头仓位则小降至190亿美元,前一周为192.7亿美元.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
3月13日当周 3月6日当周
多头仓位 22,249 33,281
空头仓位 64,629 52,639
净仓位 -42,380 -19,358
欧元(125,000欧元为1口)
3月13日当周 3月6日当周
多头仓位 40,325 39,943
空头仓位 139,661 156,416
净仓位 -99,336 -116,473
英镑(62,500英镑为1口)
3月13日当周 3月6日当周
多头仓位 21,924 22,308
空头仓位 63,772 59,407
净仓位 -41,848 -37,099
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
3月13日当周 3月6日当周
多头仓位 9,351 8,114
空头仓位 24,149 27,592
净仓位 -14,798 -19,478
加元(100,000加元为1口)
3月13日当周 3月6日当周
多头仓位 59,548 55,906
空头仓位 32,827 29,874
净仓位 26,721 26,032
澳元(100,000澳元为1口)
3月13日当周 3月6日当周
多头仓位 98,469 96,358
空头仓位 31,713 34,638
净仓位 66,756 61,720
(完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。