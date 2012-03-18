《一周市场焦点》市场将重点关注经济成长指标,确认春燕踪迹

* PMI数据是影响经济成长看法的关键

* 风险资产价格上扬

* 欧债问题和油价忧虑潜伏

路透伦敦3月16日电---金融市场弥漫着春天的气息.流动性充裕,投资愿望增强,发达市场出现的增长萌芽日渐明显.

北半球的春季将从3月20日春分正式开始,在那一天白昼和黑夜等长,但是在投资者彻底告别萧瑟的冬天前,他们也许希望先看看几天后将出炉的中国和欧元区经济状况调查.

除了采购经理人指数(PMI)外,下周还将迎来美国房屋市场的详细数据,英国和德国通胀数据,以及日本贸易数据.

目前笼罩市场的最大阴霾也许是油价上涨,这一因素可能在发达市场引发通胀,并令新兴市场的问题恶化.

所以多数投资者想找出答案的那个问题就是:在央行目前大多维持宽松政策的情况下,经济前景是否足以合理支持第一季表现强劲的风险资产价格还将进一步上涨.

"如果全球很多地区还没有火力全开,要预期风险资产持续大幅上涨,对我们而言短期内似乎有点太乐观期望了,"花旗集团泛欧股市策略师Adrian Cattley说.

周四将公布的欧元区采购经理人指数(PMI)预计将证实欧元区处于衰退之中,尽管程度不大,而德国和法国则或避免了经济萎缩.

汇丰控股中国PMI初值亦预计将暗示中国经济增长放缓,尽管该指数自较低的基数回升.

上述数据将与美国PMI调查形成对照.美国已公布调查显示,美国经济出现温和扩张,这一观点在美联储(FED)近期言论中得到证实.

"基于所有领先指标的指向,如果接下来公布的任何数据会大幅改变我们的观点--全球经济状况还好,但并非特别亮丽--将令人感到意外,"Cattley说.

**资产价格上涨**

经济数据也许还不是特别出色,但很多投资者已经不想再等了.过去一周,美国标准普尔500指数.SPX收于1,400点关口上方,为2008年金融危机爆发以来首次.

在大西洋彼岸,欧洲股市回升到去年夏季欧债及银行业危机疑虑引发大跌之前的水准.

花旗指出,英国股市富时100指数.FTSE的总回报率在2月底创下历史高位,上周再次创下这一佳绩.

摩根士丹利资本国际(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS回升至去年7月水准,自去年11月25日低点累积上涨超过20%,标志着牛市的出现.

但大型基金仍立场谨慎,他们还是乐于在市场回跌时买入风险资产,但担心涨势或无法持续下去.

"因此我们的投资策略是抓住现在市场提供的上涨机遇,但同时维持非常积极的风险管控,"法国资产管理公司Carmignac Gestion的投资委员会成员Didier Saint-Georges说.

市场人气也许就像花旗策略师Cattley所形容的:"这是一次提心吊胆的多头涨势,不是一路兴高采烈."

**复苏阴霾**

下周美国将公布的房屋市场数据包括建筑许可,房屋开工和抵押贷款申请指数.市场将从中一窥复苏步伐迟滞的楼市是否状况好转.

英国方面,焦点将放在该国政府年度预算案上,预算案料将扩大撙节措施.最近有债信评级机构警告,英国有失去AAA最高评级的危险.

日本将在3月21日公布最新进出口数据,1月日本曾创下有史以来最大的贸易逆差.

债市方面,欧元区各国政府在准备协议提高援助基金规模之际,投资者将关注西班牙和葡萄牙公债较德国公债的利差,寻找是否有压力紧俏迹象.

有关欧洲援助基金规模的协议,预计要等到3月30-31日欧元区财长和央行官员会议才会达成,但若传出任何有关于此的公开分歧,都可能撼动市场.

欧盟各国外长将在3月23日开会讨论如何落实预定7月生效的伊朗石油禁运措施;欧盟禁运和美国制裁行动对原油供应的影响存在不确定性,令油价上扬.(完)