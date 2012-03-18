〔新闻稿〕中国2月新建商品住宅价格同比下降城市增至27个--统计局

(以下为中国国家统计局周日发布的2月份70个大中城市住宅销售价格变动情况新闻稿)

一、新建商品住宅（不含保障性住房）价格变动情况

（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有45个，持平的城市有21个，上涨的城市有4个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过0.1%。

（二）与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有27个，比1月份增加了12个。2月份，同比涨幅比1月份回落的城市有32个，涨幅均未超过2.7%。

二、二手住宅价格变动情况

（一）与上月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有45个，持平的城市有14个，上涨的城市有11个。环比价格上涨的城市中，涨幅均未超过0.4%。

（二）与去年同月相比，70个大中城市中，价格下降的城市有44个，比1月份增加了7个。2月份，同比涨幅比1月份回落的城市有23个，涨幅均未超过3.3%。(完)