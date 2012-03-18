〔CFTC报告〕COMEX期铜3月13日持仓报告(表)

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透3月16日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年3月13日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(150,968口)
43,424 34,352 18,188 75,104 82,186 136,716 134,726 14,252 16,242
较3月6日变动(减少1,773口)
-1,359 1,154 -1,047 -1,401 -1,534 -3,807 -1,427 2,034 -346
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
28.8 22.8 12.0 49.7 54.4 90.6 89.2 9.4 10.8
各类交易商数量(总计为195家)
57 73 38 43 51 122 144 (完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
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