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市场报道 | 2012年 3月 18日 星期日 13:47 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜3月13日持仓报告(表)

路透3月16日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年3月13日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(150,968口)

43,424 34,352 18,188 75,104 82,186 136,716 134,726 14,252 16,242

较3月6日变动(减少1,773口)

-1,359 1,154 -1,047 -1,401 -1,534 -3,807 -1,427 2,034 -346

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.8 22.8 12.0 49.7 54.4 90.6 89.2 9.4 10.8

各类交易商数量(总计为195家)

57 73 38 43 51 122 144 (完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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