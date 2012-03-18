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市场报道 | 2012年 3月 18日 星期日 13:48 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金3月13日持仓报告(表)

路透3月16日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年3月13日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(442,319口)

190,477 39,571 38,457 151,435 343,123 380,369 421,151 61,950 21,168

较3月6日变动(减少930口)

-7,635 4,724 4,698 -1,534 -10,054 -4,471 -632 3,541 -298

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

43.1 8.9 8.7 34.2 77.6 86.0 95.2 14.0 4.8

各类交易商数量(总计为316家)

178 72 83 46 48 263 170 (完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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