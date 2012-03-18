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市场报道 | 2012年 3月 18日 星期日 13:52 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货3月13日持仓报告(表)

(更正:标题应改为"3月13日",非"3月6日")

路透3月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月13日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,579,060口)

408,952 165,778 465,557 606,023 884,640 1480532 1515975 98,528 63,085

较3月6日变动(减少5,789口)

12,203 5,981 -9,712 -9,620 -4,623 -7,129 -8,354 1,340 2,565

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

25.9 10.5 29.5 38.4 56.0 93.8 96.0 6.2 4.0

各类交易商数量(总计为341家)

138 80 169 89 90 315 273 (完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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