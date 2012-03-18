〔CFTC报告〕NYMEX原油期货3月13日持仓报告(表)

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
(更正:标题应改为"3月13日",非"3月6日")
路透3月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月13日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(1,579,060口)
408,952 165,778 465,557 606,023 884,640 1480532 1515975 98,528 63,085
较3月6日变动(减少5,789口)
12,203 5,981 -9,712 -9,620 -4,623 -7,129 -8,354 1,340 2,565
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
25.9 10.5 29.5 38.4 56.0 93.8 96.0 6.2 4.0
各类交易商数量(总计为341家)
138 80 169 89 90 315 273 (完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。