〔CFTC报告〕ICE棉花期货3月13日持仓报告(表)

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透3月16日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年3月13日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(182,548口)
54,284 49,973 17,018 92,805 99,559 164,107 166,550 18,441 15,998
较3月6日变动(增加6,164口)
2,074 6,130 1,386 728 -2,069 4,188 5,447 1,976 717
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
29.7 27.4 9.3 50.8 54.5 89.9 91.2 10.1 8.8
各类交易商数量(总计为259家)
77 100 70 53 64 170 199(完)
--整理 白云;审校 蔡美珍
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