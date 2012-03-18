版本:
中国
市场报道 | 2012年 3月 18日 星期日 13:49 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货3月13日持仓报告(表)

路透3月16日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年3月13日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(182,548口)

54,284 49,973 17,018 92,805 99,559 164,107 166,550 18,441 15,998

较3月6日变动(增加6,164口)

2,074 6,130 1,386 728 -2,069 4,188 5,447 1,976 717

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.7 27.4 9.3 50.8 54.5 89.9 91.2 10.1 8.8

各类交易商数量(总计为259家)

77 100 70 53 64 170 199(完)

--整理 白云;审校 蔡美珍

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐