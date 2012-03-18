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市场报道 | 2012年 3月 18日 星期日 13:57 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货3月13日持仓报告(表)

路透3月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月13日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(603,318口)

216,471 43,715 89,559 242,256 383,904 548,286 517,178 55,032 86,140

较3月6日变动(增加34,603口)

12,885 638 9,108 9,435 24,186 31,428 33,932 3,175 671

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.9 7.2 14.8 40.2 63.6 90.9 85.7 9.1 14.3

各类交易商数量(总计为524家)

202 102 162 119 183 395 394 (完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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