〔CFTC报告〕CBOT大豆期货3月13日持仓报告(表)

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透3月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月13日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(603,318口)
216,471 43,715 89,559 242,256 383,904 548,286 517,178 55,032 86,140
较3月6日变动(增加34,603口)
12,885 638 9,108 9,435 24,186 31,428 33,932 3,175 671
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
35.9 7.2 14.8 40.2 63.6 90.9 85.7 9.1 14.3
各类交易商数量(总计为524家)
202 102 162 119 183 395 394 (完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。