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市场报道 | 2012年 3月 18日 星期日 13:55 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货3月13日持仓报告(表)

路透3月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月13日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,322,339口)

382,012 94,585 230,576 575,543 751,089 1188131 1076250 134,208 246,089

较3月6日变动(增加32,794口)

7,254 2,719 9,333 8,134 14,593 24,721 26,645 8,073 6,149

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.9 7.2 17.4 43.5 56.8 89.9 81.4 10.1 18.6

各类交易商数量(总计为700家)

202 129 196 187 315 481 562 (完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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