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市场报道 | 2012年 3月 18日 星期日 14:00 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货3月13日持仓报告(表)

路透3月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月13日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(441,469口)

93,656 134,821 77,461 230,974 176,193 402,091 388,475 39,378 52,994

较3月6日变动(增加3,281口)

729 11,350 283 -28 -7,944 984 3,689 2,297 -408

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.2 30.5 17.5 52.3 39.9 91.1 88.0 8.9 12.0

各类交易商数量(总计为382家)

113 145 140 77 99 279 306 (完)

--编译 白云;审校 蔡美珍

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