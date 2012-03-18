〔CFTC报告〕CBOT小麦期货3月13日持仓报告(表)

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透3月16日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年3月13日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(441,469口)
93,656 134,821 77,461 230,974 176,193 402,091 388,475 39,378 52,994
较3月6日变动(增加3,281口)
729 11,350 283 -28 -7,944 984 3,689 2,297 -408
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
21.2 30.5 17.5 52.3 39.9 91.1 88.0 8.9 12.0
各类交易商数量(总计为382家)
113 145 140 77 99 279 306 (完)
--编译 白云;审校 蔡美珍
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。