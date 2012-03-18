〔东京汇市〕英镑兑美元和日圆在亚洲盘初弹升

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
欧元兑美元徘徊在一周高位附近,报1.31784,远离上周触及的一个月低位.
美元兑日圆JPY=报83.38,距离周四触及的11个月高位不远.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持日圆空头仓位,规模达到近五年最高.[ID:nSB1439070]
美国公债收益率(殖利率)接近四个月高点,尽管分析师仍不确认是否收益率攀升源于预期美国经济持续复苏,抑或仅是暂时清除过度的多头部位.
亚洲时段没有重大数据出炉,但澳洲央行总裁史蒂文斯将于0500GMT发表演说.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
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路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)