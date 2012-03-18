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亚洲 | 2012年 3月 19日 星期一 06:34 BJT

〔东京汇市〕英镑兑美元和日圆在亚洲盘初弹升

欧元兑美元徘徊在一周高位附近,报1.31784,远离上周触及的一个月低位.

美元兑日圆JPY=报83.38,距离周四触及的11个月高位不远.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持日圆空头仓位,规模达到近五年最高.[ID:nSB1439070]

美国公债收益率(殖利率)接近四个月高点,尽管分析师仍不确认是否收益率攀升源于预期美国经济持续复苏,抑或仅是暂时清除过度的多头部位.

亚洲时段没有重大数据出炉,但澳洲央行总裁史蒂文斯将于0500GMT发表演说.(完)

--编译 肖群英;审校 张明钧

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