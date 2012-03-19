更正:〔东京汇市〕英镑兑美元和日圆在亚洲盘初弹升

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(更正:因原文有误,内文第六段应为"去年4月以来最高",非"五年来最高".)
2209GMT--英镑兑美元GBP=D4继周五跳升近1%后,在亚洲盘初受空头回补推动大涨,成为亚洲盘初的最大赢家,一度攀升至1.5860美元,最新报1.5842.
英镑兑日圆GBPJPY=R也接近九个月高位,报132.15日圆.
美元普遍走软,因其近期大涨后引发投资者获利了结.
交易员称,油价飙升2%为周五淡静交投中削减美元多头部位提供了一个藉口;受近期美国经济数据乐观刺激,美元多头仓位持续增加.
欧元兑美元徘徊在一周高位附近,报1.31784,远离上周触及的一个月低位.
美元兑日圆JPY=报83.38,距离周四触及的11个月高位不远.美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持日圆空头仓位,规模达到去年4月以来最高.[ID:nSB1439070]
美国公债收益率(殖利率)接近四个月高点,尽管分析师仍不确认是否收益率攀升源于预期美国经济持续复苏,抑或仅是暂时清除过度的多头部位.
亚洲时段没有重大数据出炉,但澳洲央行总裁史蒂文斯将于0500GMT发表演说.(完)
--编译 肖群英;审校 张明钧
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。