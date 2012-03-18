澳新经济指标预测--3月19日-3月26日****

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透3月19日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月19日当周-----------------------------------
3月19日(一)
暂无重要数据
3月20日(二)
0030 澳洲央行会议纪录 3月 -- --
2145 新西兰经常账(亿新西兰元) 第四季 赤字27.5 赤字46.0
截至第四季的年度 赤字81.6 赤字86.8
经常账收支相当于GDP比例 第四季 -4.0% -4.3%
3月21日(三)
2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.6% +0.8%
(较上年同期) +2.2% +1.9%
3月22日(四)
暂无重要数据.
3月23日(五)
暂无重要数据.
--------------------------------3月26日当周-----------------------------------
3月25日(日)
2145 新西兰进口(亿新西兰元) 2月 36.5 39.4
出口(亿新西兰元) 40.1 37.4
月度贸易收支(亿新西兰元) 顺差1.53 逆差1.99
年度贸易收支(亿新西兰元) 顺差6.1 顺差6.5
3月26日(一)
暂无重要数据(完)
--编译 王丽鑫;审校 徐文焰
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
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