《美国重要政经日程》--3月19日

加拿大股市：下跌，权重的能源股和银行跌领跌
路透多伦多2月24日 - 加拿大股市指标股指周五录得五个月来最大单日跌幅，从本周稍早触及的纪录高位大幅回落，由权重的能源股和银行跌引领市场普跌。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1500 - 农业部公布一周美国谷物出口检验报告
1500 - 财政部每周例行宣布标售四周期国库券
1530 - 财政部每周例行标售三个月期和六个月期国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王翔琼;审校 张涛
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路透纽约2月24日 - 美国股市周五微幅收高，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。