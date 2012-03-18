日韩经济指标预测--3月19日-3月26日****

《全球汇市》美元兑日圆下滑，因投资人对美国政策有疑虑
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透3月19日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------3月19日当周----------------------------------
3月19日(一)
暂无重要数据
3月20日(二)
暂无重要数据
3月21日(三)
2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 3月 -- 负11
2350 日本贸易收支(亿日圆) 2月 逆差1,200 逆差14,750
出口(较上年同期) -6.4% -9.3%
进口(较上年同期) 8.4% +9.8%
3月22日(四)
2350 日本投资外国债券(亿日圆) 上周 -- 3,671
外资投资日本股市(亿日圆) -- 870
3月23日(五)
暂无重要数据.
--------------------------------3月26日当周----------------------------------
3月26日(一)
2100 韩国消费者信心指数 3月 -- 100(完)
--编译 王丽鑫;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
路透纽约2月24日 - 美元兑日圆周五跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。
路透纽约/伦敦2月24日 - 金价周五触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”浇冷水。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)