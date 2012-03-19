更正:《一周经济焦点》春天带来希望,这次美国经济可能终于摆脱疲弱

(因译文有误,正文第七段改为波动率指数.VIX触及2007年夏季金融危机爆发以来"最低点",非"最高点")

* 亮丽数据增强美国经济改善希望

* 人们连续第三年在春季满怀希望

* 这次基本情况较好,但风险犹存

* 油价、欧洲情势和美国财年底削减财政支出,构成威胁

路透华盛顿3月18日电---可以称之为春天躁动症.这是连续第三年,人们在春季满怀希望,认为美国经济可能会加快成长速度,走向阳光灿烂的季节.

由于裁员速度放缓,上周美国初请失业金人数降至四年低位.工厂生产也在稳步扩张.零售销售在过去两个月升温.而在希腊重组债务并赢得新的救助资金之后,欧洲不再是迫切威胁.

尽管伊朗核问题导致汽油价格大涨了9%,也没有明显削弱消费者信心.美国密西根大学3月消费者信心初值下降1点至74.3,但现况指数微升.

"目前是一种理想情况--国内生产总值(GDP)温和增长,就业市场逐步改善,通胀担忧只是暂时性的,"Potomac Research Group首席策略师Greg Valliere称.

与五个月前相比,情况明显改善,当时希腊主权债无序违约的危险迫在眉睫,且围绕美国预算赤字的持续纷争损及企业和消费者信心.分析师去年10月时认为美国经济重陷衰退的机率为30%.

而近来已听不到有关衰退的议论.现在更多谈论的是持续性复苏,投资者也在押注全球经济已经转危为安.

投资者上周纷纷涌入股市,出脱避险的美国及德国公债,波动率指数.VIX触及2007年夏季金融危机爆发以来最低点.该指数追踪美国股市波动性,已被视为华尔街的恐慌指标.

"全面考虑,我认为现在状况相当好,"前美联储主席沃克尔上周在一次经济峰会上表示.

**春天真的来了吗?**

但在这以前,过度的乐观带来的是虚假的希望.

去年这个时候,美国2-4月每月也是新增逾20万个就业岗位.但随后爆发的阿拉伯之春运动导致油价飙升,增长被扼杀在萌芽中,之后日本大地震令全球制造业供应链中断,美国经济再遭重创.2011年第一季工业生产仅增长0.4%,第二季增长1.7%.

2010年经济前景看起来也曾有走强迹象.企业在3-5月期间每月新增30.9万个新岗位,第一季经济增幅达到2.7%.然而这种反弹主要是由于企业在逾70年来最严重衰退过后补充库存,因而最终只是昙花一现.

如今人们心怀谨慎希望,但愿这一次或许不同.

美国家庭债务水准已降低,并再度开始借贷.耐久财(耐用品)即将消耗用尽,需求开始回升.收入最高的两大群体薪资正在上涨,这两大群体支撑全国60%的消费者支出,而消费者支出本身则是推动美国经济的最主要因素.欧洲经济的下滑看起来没有担心的那样严重,同时中国经济前景依然不确定,且其楼市过热,中国政府仍要设法实现经济的软着陆.

"我对前景非常谨慎,部分是因为去年希望曾落空过一回.但是别搞错了,目前美国经济数据正在转好,经济或将强劲增长的正面前景确实存在,"TD Bank Financial Group首席分析师Craig Alexander称.

欧元区3月制造业和服务业采购经理人指数(PMI)初值将于周四公布.分析师预计数据可能仍略低于荣枯分水岭50,但正在逐步改善.

**风暴在前**

令人持谨慎态度的原因之一在于,仍有很多风险迫近.有一些是金融危机的遗留问题,或将在未来数月构成拖累.

楼市方面,大批止赎房屋继续拖累今年的房价.2月房屋开工和新屋销售数据将于本周二和周五出炉,预计分别持平于70万户和32.5万户.3月全美住宅建筑商协会(NAHB)房价指数预计维持在30左右.

2月美国成屋销售定于周三公布,预计增幅为1.1%,不及1月时劲增4.3%的势头.

就业市场尽管近期取得增长,但依然较为疲弱.本轮经济复苏中的就业增长是二战以来最迟缓的,而要让目前为8.3%的美国失业率出现明显下降,则需要每月新增就业岗位25-30万.劳动者失业的时间越长,工作技能的丧失也就越快,长期失业正成为日益令人担忧的问题.

尽管欧洲主权债务危机得到缓解,但很容易死灰复燃,最早或许就在今年夏季.国际货币基金组织(IMF)周五警告称,希腊没有再犯错的余地.葡萄牙和西班牙在达成严苛预算目标方面困难重重,欧洲领导人尚未同意向两国提供更多援助.

政局动荡也构成威胁.若以色列如其所愿对伊朗发动军事打击,恐将推动油价攀升并扼杀经济成长.美国总规模约3,000-4,000亿美元的减税措施将于年底到期,加上削减预算计划启动,美国将面临财政紧缩的威胁,除国会决定延迟这些措施,否则将出现分析师所说的"巨大财政悬崖(massive fiscal cliff)".

"国内生产总值(GDP)增幅可能因此减少4-5个百分点,而目前经济增长充其量也只能算是温和,"美国前财政部长,原花旗集团董事长鲁宾指出."这会对美国经济造成极为严重的后果".(完)