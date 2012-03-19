《全球经济焦点》全球经济步上复苏道路,但风险犹存--IMF总裁

* 欧美经济出现企稳迹象

* 高负债和油价上涨是近期复苏的主要风险

* 新兴经济体须平衡政策,避免发达市场的影响和过热现象

* 中国在全球应有带头作用

记者 Nick Edwards/药朝清 编译 王丽鑫/洪曦

路透北京3月18日电---国际货币基金组织(IMF)周日表示,全球经济已从危险的边缘退回,欧美经济浮现企稳的迹象,不过发达市场高负债水平和油价上涨是未来的主要风险.

"全球经济可能步上复苏道路,不过回旋余地不大,没有犯政策错误的空间,"IMF总裁拉加德称.

她表示,出现稳定迹象说明全球金融危机后采取的政策在起作用,美国经济指标看来好一些,而欧洲最近对希腊的举措在解决危机上迈出重要一步.

"在这些共同努力下,全球经济从危险的边缘退回,我们有理由乐观一点.但不应被乐观冲昏头脑,放松警惕.经济和金融仍有薄弱点需要应对,"拉加德称.

她称脆弱的金融系统承受着发达国家公共和民间部门持续高负债的压力,是三大风险中首要一点,并表示欧元区公共部门和银行2012年融资需求相当于国内生产总值(GDP)的约23%.